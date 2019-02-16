HABER

Beyoğlu'nda İranlı genç evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:10 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre İranlı Vahed S. (28) Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'taki evine arkadaşlarını evine davet etti. İddiaya göre evde toplananlar uyuşturucu aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşları ayrılırken Vahed S. evde yalnız kaldı. Vahed S. kız arkadaşının telefonunu defalarca aramasına rağmen açmadı. Eve gelen kız arkadaşı kapıyı açıp içeri girdiğinde Vahed S.'nin yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Vahed S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri ceset üzerinde ve evde inceleme yaptı. Ceset daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vahed S.'nin ayakta durmakta zorluk çeken kız arkadaşı ve olayı haber alıp gelen bazı arkadaşları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Beyoğlu’nda kadına şiddet kameradaBeyoğlu’nda kadına şiddet kamerada
İzmir’de korkutan heyelanİzmir’de korkutan heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.