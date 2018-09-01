Beyoğlu'nda izinsiz gösteriler

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Tünel Meydanı'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müsaade etmedi.
İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Tünel Meydanı'nda toplandı.
Polis, İstiklal Caddesi boyunca yürümek isteyen gruba izin vermedi. İzinsiz olduğu gerekçesiyle uyarılan grup, polis kontrolünde dağıldı.
Ayrıca KESK İstanbul Şubeleri Platformu üyeleri de KHK'larla işten çıkarılan üyelerinin işe iadesi talebiyle Beyoğlu Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi.
Polis ekiplerinin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 4 kişi gözaltına alındı.
Polis, İstiklal Caddesi boyunca yoğun güvenlik önlemi alırken, Galatasaray Lisesi'nin önüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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