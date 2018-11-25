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Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.

25 Kasım Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi ve Galatasaray Meydanı'na çıkan bazı sokakları bariyerlerle kapatan polis, gösterinin yasal olmadığını anons ederek, gruptan dağılmasını istedi.

İçlerinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu kadınların polis barikatını aşarak yürüyüşlerini sürdürmek istemeleri üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı sıkarak yürüyüşe engel oldu.

Yaşanan kısa süreli arbedede bazı göstericilerin ve polislerin ise gazdan etkilendiği görüldü.

Müdahalenin ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, şarkı söyleyerek halay çektikten sonra dağıldı.

Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP milletvekilleri de destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüş

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