Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda bir mahallenin kabusu olan hırsız sevgililer yakalandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgililerin hırsızlık yapacakları apartmanın merdivenlerinde buluşup birbirlerine sarılmaları ve hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde son zamanlarda sıkça hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Aynı mahalleden peş peşe yaklaşık 15 şikayet alan polis güvenlik kameralarını inceledi. Beyoğlu Aşayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişilerin Sabri K. ve Gülşah A. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi sevgililer polisin yaptığı operasyonda aynı evde yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve diğer işlemleri tamamlanan Sabri K. ve Gülşah A. daha sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntülerde Sabri K. ve Gülşah A.'nın hırsızlık için belirledikleri binanın merdivenlerinde buluşup sarılmaları, merdivenlerden yukarıya çıkmaları, hırsızlık sonrası koşarak kaçmaları yer aldı. İkinci olayda Sabri K. ve Gülşah A.'nın işyerinin önüne gelmeleri Sabri K.'nın işyerine girmesi, rahat tavırlarla etrafı gözetledikten sonra dışarıya çıkıp Gülşah A.'ya işaret vermesi, Gülşah A.'nın işyerine girip masadaki laptop'u alıp çıkması ve kapıdan çıkarken işyeri sahinin arkadaşı ile karşılaşmasına rağmen hiç panik yapmadan uzaklaştığı görülüyor. Üçüncü olayda da Sabri K. ve Gülşah A. birlikte binaya girmeleri, Ceyhan Karataş'ın çantasını işyerinden çaldıktan sonra binadan çıkışları ve hızla uzaklaşmaları yer aldı.