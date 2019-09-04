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BEYOĞLU'NDA KAFEDEN PARA VE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda, kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paraları ve masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda, kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paraları ve masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kafeye önceki gün müşteri gibi giren bir kişinin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi giren şüpheli önce etrafı kontrol ediyor, daha sonra da açık olan kasadan paraları alıyor. Bir süre bekleyen şüpheli, masa üzerinde bulunan cep telefonunu da çalıyor. Şüpheli ardından olay yerinden uzaklaşıyor.
İşyeri sahiplerinin fark etmesinin ardından ortaya çıkan hırsızlık olayına ilişkin polis çalışma başlattı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin kasada etrafı kontrol etmesi
-Açık olan kasadan para alması
-Cep telefonunu çalması
-Olay yerinden ayrılması

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