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Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda  kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paralar ile tezgah altındaki cep telefonunu çaldı.

Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paralar ile tezgah altındaki cep telefonunu çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kafeye önceki gün müşteri gibi giren bir kişinin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi giren şüpheli önce etrafı kontrol ediyor, daha sonra da açık olan kasadan paraları alıyor. Bir süre bekleyen şüpheli, masa üzerindeki telefon yerine tezgah altındaki cep telefonunu da çalıyor. Şüpheli ardından olay yerinden uzaklaşıyor.
İşyeri sahiplerinin fark etmesinin ardından ortaya çıkan hırsızlık olayına ilişkin polis çalışma başlattı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldıBeyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldıBeyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldıBeyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı

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