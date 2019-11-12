Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki kahvehaneye gelen yüzü kapalı bir kişi, işletmeciye silahlı saldırı düzenledi.
Açılan ateş sonrası kahvehane işletmecisi 55 yaşındaki Fuat B. ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kahvehaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Battal, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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