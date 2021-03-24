Beyoğlu’nda kalasla dehşet saçan sanığın davasında karar

Beyoğlu’nda Galata Köprüsü’nün alt geçidinde 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve Hüseyin Sezer’in başına kalasla vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu yargılandığı davada iki ayrı suçtan müebbet ile 6 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Beyoğlu’nda Galata Köprüsü’nün alt geçidinde 2’si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer’in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Doğan Uslu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Otopsi raporu dava dosyasına geldi

Dava dosyasına gelen otopsi raporunda, Hüseyin Sezer’in ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, katılan Barış Kaya’nın 4 Ekim 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu ile beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada sanık Doğan Uslu’nun para istediği, bunun üzerine katılan Barış Kaya’nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer’in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği ve Hüseyin Sezer’in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu sonrasında hayatını kaybettiğini kaydetti.