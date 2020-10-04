Beyoğlu’nda kalaslı dehşetin şüphelisi yakalandı

Beyoğlu’nda bir mekandan çıkan 4 kişiye saldırarak para isteyen ve daha sonrada kalasla bir kişinin başına vurarak kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Galata Köprüsü alt geçidinde yaşanmıştı.Barış K., Nilüfer G., Emine K. ve Hüseyin S. Galata Köprüsü altındaki bir mekandan çıkarak Karaköy’e doğru yürümeye başlamış, bu sırada yanına gelen şüpheli para istemişti. Mekandan çıkan şahısların verdiği parayı beğenmeyen şüpheli ise önce tehditler savurmuş daha sonra da Hüseyin S. isimli şahsın başına kalasla vurarak olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahsın Doğan U. olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Doğan U. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

