- Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi.

IHAAW161711-ASA\/04-03-2019 \n- Beyo\u011flu\u2019nda kald\u0131\u011f\u0131 evde yang\u0131n \u00e7\u0131kartarak 4 arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan zanl\u0131, adliyeye sevk edildi. \n04.03.2019 16:17:11 TSI\nNNNNPARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yap\u0131n i\u015fte nedeni!'\u00d6d\u00fcl kazand\u0131n\u0131z' yalan\u0131yla doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapan \u00fc\u00e7 ki\u015fi tutukland\u0131Bah\u00e7edeki at\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u015f\u00fcpheli 'Sahipsiz sand\u0131m' dedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum