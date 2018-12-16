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Beyoğlu'nda kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)-BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Refik Saydam Caddesi, Tepebaşı mevkiinde saat 08.00 sıralarında Taksim istikametine seyir halinde olan 41 VY 843 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Selimhan Türkmen'in kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken arka koltukta oturan Kerem Gül ise otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kerem Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı Gül, ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. "OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİ GİDİYORDU" Kazanın görgü tanığı Cemalettin Akıl, "Ben ışıklarda bekliyordum. Otomobil çok süratli geliyordu. Sonrada bir ses duydum. Bir baktım ki araç ters döndü. Otomobil, kaldırıma vurup, devrilmiş. İçinde 3 kişi vardı, iki kişiyi biz kendimiz çıkarttık. Diğeri sıkıştığı için ambulansa ve itfaiyeye haber verdik" dedi.

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Beyoğlu'nda kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralıBeyoğlu'nda kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralı
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