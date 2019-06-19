Beyoğlu’nda kamyonet devrildi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 07:00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarından Kasımpaşa istikametine giden Sezgin K., yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir parmaklıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet yaklaşık 20 metre ilerde durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Sezgin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri araçtan dökülen mazot nedeniyle yolda dubalar ile önlem aldı. Kaza sonrası hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Sezgin K.’nın tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılırken, kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

