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  4. Beyoğlu’nda kamyonetin binaya çarptı anlar kamerada

Beyoğlu’nda kamyonetin binaya çarptı anlar kamerada

14.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda yağmur sebebi ile kayganlaşan dik yokuşta fren yaptığı halde kayan toprak yüklü kamyonet, eve çarptı.

Beyoğlu’nda yağmur sebebi ile kayganlaşan dik yokuşta fren yaptığı halde kayan toprak yüklü kamyonet, eve çarptı. Evdeki anne ve bebeği büyük korku yaşarken, kaza anı da kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Aynalıçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RKT 38 plakalı kamyonetle seyreden sürücü cadde üzerinden indiği esnada havanın yağışlı olması ile kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Aracı durdurmayan sürücü, binanın en alt katına çarptı. Çarpma nedeniyle içeride bulunan bir aile panik yaşadı. Kamyonetin binanın önündeki demir bariyerlere çarpması etkiyi azalttı. Kaza sonucu binanın en alt katındaki evin penceresi kırıldı. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapılmasının ardından kamyonet çekildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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