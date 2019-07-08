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Beyoğlu'nda kapkaça direnen kadın turist metrelerce sürüklendi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda otelinden çıkan Faslı kadın turist, cadde ortasında kapkaça uğradı.

Beyoğlu'nda kapkaça direnen kadın turist metrelerce sürüklendi 

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda otelinden çıkan Faslı kadın turist, cadde ortasında kapkaça uğradı. Çantasını vermek istemeyen turist, metrelerce yerde sürüklendi. Büyük şok yaşayan kadın turist, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.
Olay, dün sabah saatlerinde Dolapdere Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otellerinden çıkan iki kadın turist, caddede yürürken arkadan gelen iki kişi turistlerden birinin elindeki çantayı çalmak istedi. Çantasını bırakmak istemeyen Faslı turist metrelerce yerde sürüklendi. İki kapkaççı bir süre sonra çanta ile ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Yerde sürüklenen kadın turist vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtularak olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen kadın turisti ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Polis ekipleri kapkaça uğrayan kadın turistten ve arkadaşından kapkaççıların eşkallerini ve kaçış yönlerini aldı. Kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri mağdur turisti karakola götürdü.

KADIN TURİST ÇANTAYI VERMEYİNCE UZUN SÜRE YERDE SÜRÜKLENDİ
Turistlere yardım eden görgü tanığı Doğukan Özdemir, "Kapkaççılar 3 kişiydi. Biri gözcülük yapıyordu. Diğer iki kişi de kadın turistin çantasını almaya çalıştı. Turist, çantasını vermeyince uzun süre yerde sürüklendi. Bir süre sonra çantayı alan kapkaççılar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.Ben de turistlere yardım ederek buraya getirdim" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'nda kapkaça direnen kadın turist metrelerce sürüklendi Beyoğlu'nda kapkaça direnen kadın turist metrelerce sürüklendi Beyoğlu'nda kapkaça direnen kadın turist metrelerce sürüklendi

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