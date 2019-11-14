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BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI BÖYLE KOVALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Suriyeli bir kişinin çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla yakalandı.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda Suriyeli bir kişinin çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla yakalandı. Suriyeli ile hırsızlık yapan kişinin arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu, Bostan Mahallesi'nde 15 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Suriye uyruklu Aya M.'nin (25) içerisinde 300 Dolar, 100 Euro, 200 Lira ve ikamet belgesi bulunan çantasını bir kişi kapkaç yaparak çaldı. Koşarak kaçan şüpheliyi kovalayan Aya M., şüpheliyi yakalayamazken, şüpheli izini kaybettirdi. Aya M.'nin haber vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapkaç olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Emir T. Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde 5 Kasım'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Emir T.'nin 2 kapkaç, bıçakla yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık olmak üzere 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emir T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda Aya M.'nin, Emir T.'yi kovalaması görülüyor.

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