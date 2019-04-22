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Beyoğlu'nda kavga ettiği kocasını bıçakladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda  bir çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçakladı.  Olay, Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi Bloklar Sokak'taki apartmanın birincinin katında saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçakladı.

Olay, Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi Bloklar Sokak'taki apartmanın birincinin katında saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre 2 yaşında bir çocuk annesi D.S. (31) evde kocası S.S. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kocası tarafından darp edilen kadın, mutfaktaki bıçağı alarak S.S.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. D.S. daha sonra çocuğunu alarak komşunun evine gitti. Burada polis ekiplerine haber veren D.S. polisleri beklemeye başladı. Eve gelen polisler kapalı kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarken, polis evde yaralı kocanın olmadığını belirledi. Yaralı kocanın nerede olduğu bilinmezken, polisin S.S.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kocası tarafından darp edilen D.S. ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından D.S. 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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