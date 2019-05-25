Beyoğlu'nda kaza kamerada: kaldırımda yürüyenler saniyelerle kurtuldu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir dubaları kırarak, çay ocağının duvarına çarptı. Kaldırımda yürüyenlerin saniyelerle kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansırken o sırada çay ocağında oturan kimsenin olmaması faciayı engelledi.

Kaza dün saat 14.45 sıralarında Karaköy'de meydana geldi. Katlı otoparktan çıkan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları kırıp, kaldırıma çıktı. Otomobil daha sonra çay ocağının kaldırımdaki masa sandalyelerine ardından da binanın duvarına çarptı. O sırada çay ocağında oturan kimsenin olmaması faciayı engelledi. Kazada kadın sürücü ve yanındaki kişi de yara almadan kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevrede buluna bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil, kaldırımda telefonla konuşan birinin yanından dubaları kırarak geçiyor. Otomobil daha sonra kaldırımda bulunan masa ve sandalyelere daha sonra da duvara çarpıyor.