HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu’nda kılıçla gasp yapan şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda kılıçla gasp yapan şüpheli yakalandı

18.12.2020 23:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyoğlu’nda kılıçla gasp yapan şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu’nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan kılıca ve uyuşturucuya el konulurken, gasp ettiği para ise sahibine teslim edildi.
Olay, saat 14.45’te Beyoğlu İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta yürüyen Hasan Ç’nin (20) önünü kılıçlı bir şahıs kesti. Şahsın elindeki kılıcı sallaması üzerine Hasan Ç. elinden yaralanırken, cebindeki 50 lirayı da alan şahıs kaçtı. Gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kılıçlı gaspçı kısa sürede yakalandı
Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaralı genci yanlarına alarak sokakları didik didik aradı. Yapılan aramalar esnasında yaralı gencin, “Abi beni gasp eden bu” demesi üzerine polis, Çağrı E’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, kılıç ve 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, 50 lira ise Hasan Ç’ye teslim edildi.

Beyoğlu’nda kılıçla gasp yapan şüpheli yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulunduYakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MHP lideri Bahçeli: Cumhur ittifakı devam edecek

MHP lideri Bahçeli: Cumhur ittifakı devam edecek

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar Afyonkarahisar'da bulundu

Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Bakan Koca'dan 'Acil Kullanım Onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan 'Acil Kullanım Onayı' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.