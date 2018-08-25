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BEYOĞLUN'DA KORKUNÇ CİNAYET; GASP EDİLDİKTEN SONRA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Esra A.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda Esra A. adını kullanan travesti, oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay İstiklal Caddesi, Sadri Alışık sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Esra A. adını kullanan travesti , oturduğu apartmanın girişinde eli bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Esra A.'yı gasp etmeye çalışan saldırganla Esra A arasında boğuşma yaşandı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Cep telefonu ve bir miktar parayı almayı başaran saldırgan, kendisine karşı koyan Esra A.'nın boğazını keserek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde apartmanın giriş kapısına yığılan Esra A için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede boğazı kesilen Esra A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede ve apartmanda delil incelemesi yaptı. Olayın duyulmasının ardından Esra A.'nın arkadaşları da olay yerine geldi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Esra A.'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulans ve polis ekipleri
-Polisin olay yerine güvenlik şeridi çekmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Arkadaşlarının bekleyişi
-Yerdeki numaratörler
-Cumhuriyet Savcısının incelemeleri
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin araca konması
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar

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