BEYOĞLUN'DA KORKUNÇ CİNAYET; GASP EDİLDİKTEN SONRA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda Esra A. adını kullanan travesti, oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay İstiklal Caddesi, Sadri Alışık sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Esra A. adını kullanan travesti , oturduğu apartmanın girişinde eli bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Esra A.'yı gasp etmeye çalışan saldırganla Esra A arasında boğuşma yaşandı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Cep telefonu ve bir miktar parayı almayı başaran saldırgan, kendisine karşı koyan Esra A.'nın boğazını keserek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde apartmanın giriş kapısına yığılan Esra A için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede boğazı kesilen Esra A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede ve apartmanda delil incelemesi yaptı. Olayın duyulmasının ardından Esra A.'nın arkadaşları da olay yerine geldi.