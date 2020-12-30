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  4. Beyoğlu’nda korkunç cinayetin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda korkunç cinayetin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

30.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlıyla ile antikacının 10 gün önce kavga ettiği ve zanlının olay günü antikacıyı deposunun önünde beklediği ortaya çıktı.
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Katil zanlısı birkaç saat sonra yakalandı
Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavga ettiği antikacıyı deponun önünde beklemiş
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşkalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan suç makinesi 34 yaşındaki Umut S.’nin İlk ifadesinde antikacı Sefer Zafer Yılmaz ile aralarında önceden husumet olduğunu söyledi öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi
Zanlı ile antikacının 10 gün önce kavga ettiği ve zanlının olay günü antikacıyı deposunun önünde beklediği ortaya çıktı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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