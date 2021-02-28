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  4. Beyoğlu’nda korkutan yangın: 1 yaralı

Beyoğlu’nda korkutan yangın: 1 yaralı

28.02.2021 03:16 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Beyoğlu’nda bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Olay, gece saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Santur Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında mahsur kalan yaralı, komşuları tarafından kurtarıldı
Yangın esnasında apartman dairesinde olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahıs, komşularının yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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