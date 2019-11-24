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Beyoğlu'nda "korsan otoparkçılık" yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda "korsan otoparkçılık" yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda "korsan otoparkçılık" yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarını kamusal alana park eden vatandaşlara kendilerini otoparkçı olarak tanıtarak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gümüşsuyu Mahallesi, Kemankeş Karamustafa Mahallesi ve Müeyyedzade mahallelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ramazan N, Mehmet Şerif Y, İsmet D. ve Anıl Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üstünde 21 kontak anahtarı ve 2 yelek bulundu.

Bu arada, gözaltına alınan İsmet D'nin Trafik Kanunu'na muhalefet, gasp ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu belirtildi.

"Korsan otoparkçılık" suçundan işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçı

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