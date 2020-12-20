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Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı

20.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar yakalandı.

Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar yakalandı. Çocuğu husumetlilerine benzettikleri için vurdukları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’nde 15 Aralık tarihinde saat 20.20 sıralarında Y.T.S. isimli çocuğun tabanca ile vurulmasına ilişkin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Zekeriya Berkay K. (20), Mustafa Şefik Ö. (19) ve yaşı 18’den küçük olan K.K., 19 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları silahı yakın bir yerde bulunan çalılıklara attıklarını beyan etmesi üzerine yapılan aramalarda, olayda kullanılan 3 tabanca ile 12 adet fişek ele geçirildi. Husumetli oldukları şahsa benzediği gerekçesiyle küçük çocuğa silahlı saldırı düzenledikleri değerlendirilen şahıslar, ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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