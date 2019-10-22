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Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şüpheliler yakalandı.

İstanbul Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu İmrahor Mahallesinde bulunan ‘Miniatürk Müzesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler müzede gezinen Suriye uyruklu G.K. ve R.B. çiftinin yanına geldi. Şüpheliler çiften kendilerinin fotoğrafını çekmesini istedi. Çift, şüphelilerin fotoğrafını çekerken, B.T. isimli 9 yaşındaki kız çocuğu Suriyeli çiftin yanında bulunan bebek arabasına asılı haldeki çantayı çalarak oradan uzaklaştı. Fotoğraflarını çektiren şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Olay yaşandığı esnada güvenlik kamerasından durumu izleyen müzenin güvenlik görevlileri, şüphelileri kaçmak üzereyken yakaladı. Şüpheliler güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Gülcan K. (18), Gülcan K. (22), Haydar Can K. (20), Seval A. (23) ve Emine T.’nin (39) benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptırdıkları 9 yaşındaki B.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

6 ay önce çalınan telefon şüphelilerin üzerinden çıktı
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, mayıs ayında Süleymaniye Camii’ne giderken telefonu çalınan Azerbaycan uyruklu L.A.’ya ait olduğu öğrenilen, piyasa değeri 10 bin TL’nin üzerinde olan bir adet telefon ele geçirildi. Polis, çalıntı telefonu sahibine teslim etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların benzer yöntemlerle 4 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük B.T. serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin Suriyeli çiftin yanına yaklaşarak kendisinin fotoğrafını çekmesini istediği, Suriyeli kadın, şüphelinin fotoğrafını çekerken arkada duran bebek arabasına yaklaşan küçük bir kız çocuğunun bebek arabasının üzerine asılı halde bulunan çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.

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