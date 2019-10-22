Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şahıslar yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu İmrahor Mahallesinde bulunan ‘Miniatürk Müzesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler müzede gezinen Suriye uyruklu G.K. ve R.B. çiftinin yanına geldi. Şüpheliler çiften kendilerinin fotoğrafını çekmesini istedi. Çift, şüphelilerin fotoğrafını çekerken, B.T. isimli 9 yaşındaki kız çocuğu Suriyeli çiftin yanında bulunan bebek arabasına asılı haldeki çantayı çalarak oradan uzaklaştı. Fotoğraflarını çektiren şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay yaşandığı esnada güvenlik kamerasından durumu izleyen müzenin güvenlik görevlileri, şüphelileri kaçmak üzereyken yakaladı. Şüpheliler güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Gülcan K. (18), Gülcan K. (22), Haydar Can K. (20), Seval A. (23) ve Emine T.’nin (39) benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptırdıkları 9 yaşındaki B.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.