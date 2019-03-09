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Beyoğlu’nda kuyumcu kuryesinin gasp oyununu polis bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir döviz bürosuna ait 264 bin euronun gasp edildiği olaya ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda bir döviz bürosuna ait 264 bin euronun gasp edildiği olaya ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Olayda gasp edilen ve tekmelenen kuryenin, soyguncularla işbirliği içerisinde olduğu belirlendi. Gasp oyunu oynayan kuryenin de aralarında bulunduğu 6 şahıs, polis tarafından yakalandı.
Beyoğlu, Şişhane ışıklarda 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Fatih’te bulunan bir döviz bürosundan 264 bin euroyla yola çıkan kurye Şişhane’ye geldiği sırada arkadan bir başka motosiklet yaklaştı. Bir süre yolda seyreden arkadaki motosiklet kuryenin yan tarafına yaklaşarak tekme attı. Tekme sonucunda kurye dengesini kaybederek motorla birlikte yere fırladı. Kuryenin yere düştüğünü gören şüpheliler silahını çıkararak motorda bulunan 264 bin euronun olduğu çantayı alarak kaçıp kayıplara karıştı.
Gasp Büro Amirliği yaşanan olayın ardından zanlıların yakalanması için çalışmalara başladı. Ekipler yürütülen soruşturmada Iraklı kurye A.S. (26), ve Irak asıllı Türk vatandaşı A.J.A.’nın (23) ifadelerini aldı. İfadeleri alınan kuryeler, biri kasklı biri de maskeli 2 kişi tarafından yere düşürüldükten sonra gasp edildiklerini belirtti. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin Beyoğlu’nda bulunan bir otoparka gittiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kaçtığı motosiklet ve kullandıkları kask ve mont bulundu. Çalışmalarını sürdüren ekipler soyguna karışan şüphelilerin Fatih’te bir araya geldiklerini öğrendi. Gasp edilen kuryelerden A.J.A.’nın şüphelilerle hareket ettiğini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurye A.J.A., M.G. (35) M.E. (23) A.K.Ö. (36) B.Y. (36) ve S.Y.’yi (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçışı ve parayı bölüşmesi kameralara yansıdı
Döviz bürosuna ait 264 bin euroyu gasp eden şüphelilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin yaya olarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra bir camimin şadırvanına girerek montlarının içinde sakladıkları parayı bölüştükleri görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden birkaçının soygunu kurye A.J.A ile planladıklarını söyledikleri öğrenildi. Ancak kurye A.J.A.’nın bu iddiayı kabul etmediği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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