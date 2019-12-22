Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu

İş hanının kiremit çatısının ağırlık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce kaldırıldığı, profil çatının 1 hafta önce yapıldığı öğrenildi. Sokak sakini Erkan Onur, "7-8 katın üzerindeki binaların çatısının rüzgar akımını hesaplamadıkları için, bir de sert bir fırtına olduğu için ya betondan, kaynak yerlerinden koptu veya eksik vidalar vardı onlardan dolayı uçtu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Burada yüzlerce insan var. Eğer hafta arasına denk gelseydi burada iç savaş çıkmıştı. Çünkü burası hep yerleşik ve akraba. Büyük bir felaketi çok şükür atlatmışız. Çatıyı bir hafta önce yapmışlar. Epoksi kurumamış da olabilir. Sağlık bir iş yapılmamış" diye konuştu.

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