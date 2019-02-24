Beyoğlu'nda market soygunu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda maskeli bir kişi, silahla girdiği marketi soydu.

Alınan bilgiye göre, Piyelepaşa Mahallesi Kahan Sokak'taki markete giren maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Soyguncunun kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, market çalışanının ifadesine başvurdu.

Polis ekiplerinin soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

