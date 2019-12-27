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  4. Beyoğlu’nda, Mehmet Akif Ersoy ‘Gitme Ey Yolcu’ tiyatro oyunuyla anıldı

Beyoğlu’nda, Mehmet Akif Ersoy ‘Gitme Ey Yolcu’ tiyatro oyunuyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83.

Beyoğlu’nda, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83. yılında ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez’in tek kişilik ‘Gitme Ey Yolcu’ isimli tiyatro oyunuyla anıldı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından Grand Pera Emek Sahnesinde “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyunu, Ahmet Yenilmez’in tek kişilik performansı ile tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro oyununa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İstiklal Şairini anma etkinlikleri kapsamında sahnelenen tek kişilik oyunda Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlere yer verildi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen katılımcıların zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler oyun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i ayakta alkışladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, oyuncu Ahmet Yenilmez’e çiçek takdim etti. Program sonunda Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı kitabı öğrencilere hediye edildi.

“Dünyaya meydan okuyacağız”
Bir daha İstiklal Marşı’nı yazdırmamak üzere büyük sorumluluk alındığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ben inanıyorum ki bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamak üzere hepiniz bir sorumluluk üstlendiniz. Mehmet Akif’i anmak ve anlamak aslında Asım’ın nesli diye ifade ettiği sizi yani vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan bir gençtik. Kendi davası diye ifade ettiği bu gençliği Asım’ın nesli diye ifade etti. İstiklal Marşı’nın hangi cümleyle başladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İlk emri uygulayacak, okuyarak, uygulayarak, araştırarak çağın teknolojilerine ayak uyduracak ötesine geçecek. Gençlerimiz her türlü dijital teknolojiyi inovasyonun, yazılım kodlama olarak hepsini bilecek. Endüstri 4.0’ı bilirken ayağımızın bir ucunu Malazgirt’e dayayacak ve oradan tarihten, geçmişten ilham alarak dünyaya meydan okuyacağız” ifadelerinde bulundu.

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