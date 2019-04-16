BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA YANGIN SIRASINDA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında binanın bir bölümü çöktü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde Çaylak sokak 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada binanın bir bölümü çöktü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye merdiveni

-Genel ve detaylar

