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Beyoğlu'nda metruk bina yangın sırasında çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında binanın bir bölümü çöktü.
Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde Çaylak sokak 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada binanın bir bölümü çöktü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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