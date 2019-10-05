Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

İlkay DİKİCİ- Mustafa BAKIRHAN- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA / İSTANBUL(DHA)BEYOĞLU Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın duvarlarında çökme meydana geldi. Olaydan son anda kurtulan mahalle sakini yaşananları anlattı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri Kumbaracı Yokuşu'nu yaya trafiğine açtı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.