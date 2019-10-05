HABER

Beyoğlu'nda metruk binanın duvarlarında çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Çöken duvarların altında kalan kedileri, itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın dış duvarlarında çökme meydana geldi.

Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu’ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının bir bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı yaya ve araç girişine kapatırken, itfaiye ekipleri de çöken bölümde herhangi bir canlı olup olmadığını araştırdı. Yıkıntılar arasında yavru kediler olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile 5 yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan kediler, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Belediye ekipleri, binanın çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!
Yedikır’dan 7 milyon pullu sazan yavrusuYedikır’dan 7 milyon pullu sazan yavrusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çökme duvar metruk bina

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyor

İstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyor

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Beyoğlu'nda bir binada kısmi yıkılma meydana geldi!

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.