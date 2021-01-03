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Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu

03.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir bina ve ona yakın bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda, dün sabah saatlerinde İnönü Mahallesi’nde bulunan metruk bir bina ve ona yakın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir bina ve ona yakın bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda, dün sabah saatlerinde İnönü Mahallesi’nde bulunan metruk bir bina ve ona yakın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, alınan arama kararına istinaden yapılan eş zamanlı operasyonda N.Ç. isimli kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalardan 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ç. ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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