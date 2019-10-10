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BEYOĞLU'NDA METRUK YAPIDA ÇÖKME 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldi Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04:30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldi
Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı yapıda bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazın altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.
Enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Yıkılan yapı
-Yolda düşen molozlar
-Polis ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Güvenlik şeridinin çekilmesi
-Enkazda arama yapan itfaiye ekipleri
-Görgü tanığı röp.
-Genel ve detay görüntüler

10.10.2019 - 05.17 Haber Kodu : 191010013
10.10.2019 - 05.39 Haber Kodu : 191010014
10.10.2019 - 06.23 Haber Kodu : 191010016

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