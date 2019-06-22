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Beyoğlu'nda motosiklet otobüse çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüse arkadan çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, Unkapanı köprüsü, Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Ateş'in kullandığı 34 BP 2417 plakalı motosiklet Taksim istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüsüne arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Ateş yaralanırken haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ateş, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan havalimanına geç kalmak istemeyen bazı yolcular ise otobüs şoförüyle tartıştı. Bunun üzerine yolcular kaza yerine gelen başka bir otobüse binerek havalimanına gitti.

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