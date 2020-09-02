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Beyoğlu’nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda caddede ilerleyen motosiklet ve minibüs çarpıştı.

Beyoğlu’nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu’nda caddede ilerleyen motosiklet ve minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında kağıt toplayan bir adama çarparak yaraladı.
Kaza, Beyoğlu Tersane Caddesi’nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 YB 0376 plakalı minibüs ile 34 TN 0589 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan motosiklet, yol kenarında kağıt toplayan Oruç S.’ye çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen müdahale ederken, olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kazada hafif yaralanan Oruç S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu’nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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