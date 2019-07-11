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Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi’nde motosikletli 6 kişilik maganda grubun silahla rast gele ateş açması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi’nde motosikletli 6 kişilik maganda grubun silahla rast gele ateş açması sonucunda 1 kişi yaralandı. Bacaklarından ve kolundan vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sularında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi İç Bostan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içinde seyir halinde olan 6 kişilik motosikletli grup rast gele silahla ateş etmeye başladı. Motosikletli grubun silahından çıkan kurşun sokak içerisinde bulunan A.Y. isimli bir kişiye isabet etti. Mermilerin isabet etmesi sonucu A.Y. yere yığılırken, motosikletliler ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı A.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, kovanları toplayarak incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan mahalle sakini Zeynep Kaşıkçı, “5-6 tane motosikletli grup, buradan geçerken, ganyan bayinin oraya doğru silahla ateş ettiler. Komşumuzun oğluna denk geldi, yaralandı. Yukarı doğru kaçarken hepimiz yardım ettik. Bu tarz olaylar her zaman oluyor. Benim oğlumun da başına gelmişti, kurşun sıyırmıştı. Burada düşmanlıklar olmaya başladı” diyerek olayı anlattı.

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