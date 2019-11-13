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Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

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