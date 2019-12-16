HABER

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, ’Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu’ belirtildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, ’Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu’ belirtildi.

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, ’Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu’ belirtildi.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktıÇikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
İnegöl’de TOKİ başvuruları başladıİnegöl’de TOKİ başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş

Rehin aldığı eşine yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.