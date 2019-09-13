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Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

-Beyoğlu’nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana gelmişti.

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

-Beyoğlu’nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleşti. İstanbul’u dolaşan ikili en son 11 Eylül’de otel odasına girmiş ve çiftten daha sonra haber alınamamıştı. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi. Yapılan incelemenin ardından cesetler yaklaşık 5 saat sonra belediyeye ait cenaze aracıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri Adli Tıpa kaldırıldı

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