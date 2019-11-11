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Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA -  BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TANIDIK İSİM ÇIKTI

Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi. 48 yaşındaki Le Mesurier'in ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

EŞİNİN İFADESİ

Le Mesurier'in 4 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilirken evinin Büyükada'da olduğu ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığı kaydedildi. Eşinin ilk ifadesinde eğitim kurumu bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığı bu nedenle de uyku ilacı kullandığını söylediği öğrenildi. Kadının, saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki home ofise sadece parmak izi ile açılan kapıdan girilebildiği kaydedildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada sadece çiftin olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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