Beyoğlu'nda otel lobisindeki turist kadının çantasının çalınma anı kamerada

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, resepsiyonda otele giriş işlemleri yapan Amerikalı kadın turist A.C.'nin, çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, içerisinde para, altın, pasaport ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çalan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüpheliyi arıyor.

Olay, 12 Temmuz günü saat 23.50 sıralarında Taksim Talimhane'de bulunan bir otelin lobisinde meydana geldi. Amerikalı kadın turist A.C., resepsiyonda otele giriş işlemleri yaparken yan tarafında bıraktığı çantanın yerinde olmadığını fark etti. Otel görevlileri bunun üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera görüntülerinde, Amerikalı turist işlemlerini yaparken, bir kişinin yanına yaklaşarak çaktırmadan çantayı alıp otelden çıktığı görüldü. Beyoğlu Araştırma Amirliği'ne giden Amerikalı A.C., içerisinde bin dolar, 2 bin dolar değerinde altın, kamera, cep telefonu, kredi kartları, kimlikler ve pasaportunun olduğu çantayı çalan kişiden şikayetçi oldu.

Polis, yabancı uyruklu olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi arıyor.

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