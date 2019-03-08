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BEYOĞLU'NDA OTELDEKİ YANGINDA MASUR KALAN 7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Oteli kaplayan dumanlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhane kısmında iddiaya göre kurutma makinesinden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oteli yoğun duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları
-Aktüel görüntüler
-Yangının çıktığı otelden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekibinden görüntü
-Dışarıda bekleyen otel müşterileri

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