Beyoğlu'nda otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, durakta yolcu indiren otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasköy Caddesi'nde, Kasımpaşa istikametine ilerleyen 34 CAE 291 plakalı otomobil, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, durakta yolcu indiren 47E numaralı otobüse çarptı.
Otobüsteki yolcuların çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk tedavisi ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum