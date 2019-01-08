Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Beyoğlu'nda dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BRB 457 plakalı otomobili kullanan Kenan Şenol, Şişli istikametine seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Mohammed Alimoradi'ye çarptı.

HAVADA TAKLALAR ATARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak metrelerce yolda sürüklenen Alimoradi, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görerek yaralının yardımına koştu. Kaza yerine duba koyarak önlem alan vatandaşlar daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLARDAN "AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI

Otomobilin çarptığı Alimoradi kanlar içerisinde yerde yatarken çağırılan ambulansın geç geldiğini iddia eden bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kaza yerine gelen ambulansla Alimoradi sedyeye konularak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Alimoradi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.