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Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı.

Oğuzcan YAZAR-Zeki GÜNAL-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Kamil K. hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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