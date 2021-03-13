Beyoğlu’nda parti yapılan mekana polis baskını

Beyoğlu’nda, korona virüsü ve kısıtlamayı yok sayarak parti yapıldığı tespit edilen mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında aşırı alkollü olan ve polise direnen 3 kişi gözaltına alınırken, toplamda 66 bin 780 TL para cezası kesildi.

Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak’ta devriye görevini yapan gece bekçileri, 8 katlı binanın son katında bulunan bir mekandan müzik sesi geldiğini fark etti. Mekana çıkan ekipler, sosyal mesafe, maske konularına dikkat edilmediğini ve yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, işlem yaptığı sırada alkolü oldukları öğrenilen kişilerle kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kadın panikleyerek biber gazı sıkarak polise direndi. Bunun üzerine mekanın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi takviye olarak sevk edildi.

3 şahıs gözaltına alındı, toplamda 66 bin 780 TL ceza kesildi

Gelen ekipler, eğlence yapan 21 şahıs hakkında işlem yaparken, bazılarının ise aşırı alkol aldığı ve ayakta zor durduğu görüldü. Polis işlem yaptığı sırada direnen 3 şahıs gözaltına alındı. Mekanda eğlence yapanlara ise kişi başı 3 bin 180 TL’den toplamda 66 bin 780 lira para cezası kesildi. Zabıta ekipleri ise mekan hakkında cezai işlem uyguladı.

