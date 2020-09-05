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Beyoğlu’nda pazarcılar eylem yaparak yol kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 23:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda hafta sonları açılan ikinci el pazarı esnafı gece saatlerinde tezgahlarını açmak istedi.

Beyoğlu’nda hafta sonları açılan ikinci el pazarı esnafı gece saatlerinde tezgahlarını açmak istedi. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarın açılmasına izin verilmeyince pazar esnafı eylem yaparak yol kapattı. Sosyal mesafe kuralına uymayan pazarcıları olay yerine sevk edilen polis ekipleri dağıttı.

Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan ve hafta sonları açılan ikinci el pazarı esnafı gece saatlerinde tezgahlarını açmak istedi. Belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarın açılmasına izin vermedi. Bunun üzerine pazarda tezgahlarını açamayan esnaf eylem yaptı. Kısa sürede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup Irmak Caddesi’ni araç trafiğine kapattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Sosyal mesafe kuralının uyulmadığı eylemde polis ekipleri kalabalığı dağıttı. Eylem nedeniyle kapanan yol polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından Irmak Caddesi’nde trafik normale döndü.

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