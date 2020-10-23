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Beyoğlu’nda pazarcıya silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 21:08 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir pazarcının tezgahına ‘karıma laf attın’ iddiasıyla tanımadığı şahıs tarafından silahla ateş edildi.

Beyoğlu’nda bir pazarcının tezgahına ‘karıma laf attın’ iddiasıyla tanımadığı şahıs tarafından silahla ateş edildi. Şahıslar kaçtıktan sonra seken mermiyle vurulduğunu anlayan pazarcı yürüyerek hastaneye gitti.
Olay saat 19.30 sıralarında Kasımpaşa’da yaşandı. İddiaya göre, semt pazarında telefon kılıfı satan Dursun Ş.’nin (30) tezgahına tanımadığı iki kişi geldi. ‘Karıma laf attın’ diyerek tezgaha 3 el silahla ateş eden şahıslar daha sonra kaçtı.

“Yanlış adam”
Dursun Ş.’nin şahıslar kaçtıktan 10 dakika sonra seken mermilerden birisinin göğsüne isabet ettiği anladığı ve yürüyerek hastaneye gittiği söylenildi. Polis kaçan saldırganları arama çalışmalarına başlarken kaçan saldırganlardan birinin diğerine “yanlış adam” dediği ileri sürüldü.

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