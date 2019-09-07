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Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çevik kuvvet midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevik kuvvet polislerini taşıyan resmi plakalı zırhlı midibüs, Karaağaç Caddesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mevkisinde yan yoldan dönüş yapmak isteyen Mustafa S. yönetimindeki 34 AFC 304 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle trafik direğine çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan iki polis memuru, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis bölgede çalışma yaparken, zırhlı araçta bulunan polisler başka araçla yola devam etti. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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beyoğlu Çevik Kuvvet otobüsü polis trafik kazası

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